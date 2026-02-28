お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が28日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。爆笑問題がMCを務めるTBS系「サンデージャポン」について言及した。サンドウィッチマンは日曜午前10時の枠でフジテレビ系「かのサンド」に出演中。「サンジャポ」と視聴率バトルを展開中。太田が「お前ら裏だからな。散歩ばっかしやがって、お前らさ。サンポイッチマン」とツッコミを入れると