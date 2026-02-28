歌手でタレントの森口博子（57）のデビュー曲「水の星へ愛をこめて」が28日、インターネット上のトレンドワードに急浮上した。同曲を作曲した米歌手のニール・セダカさんが27日（現地時間）、86歳で亡くなったと報じられたことを受けて、あらためて曲のすばらしさに共感するコメントなどが寄せられた。森口は1985年（昭60）、同曲でデビューした。同曲は、アニメ「機動戦士Ζガンダム」の後期オープニングテーマ曲に起用され、アニ