[2.28 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第4節](ニンスタ)※16:00開始主審:窪田陽輔<出場メンバー>[愛媛FC]先発GK 31 白坂楓馬DF 37 石尾崚雅DF 44 森山公弥DF 49 阿部稜汰DF 50 杉山耕二MF 13 山下雄大MF 22 竹本雄飛MF 38 日野翔太MF 70 前田椋介FW 17 田口裕也FW 99 樺山諒乃介控えなし 57 S. SembaGK 1 徳重健太DF 3 山原康太郎DF 26 金沢一矢MF 6 谷岡昌MF 14 斉藤涼優MF 16 細谷航平MF 48 行友翔哉FW 11 藤原悠汰監督大木武