【J1百年構想リーグ EAST第4節】(日産ス)横浜FM 3-2(前半1-0)東京V<得点者>[横]谷村海那(45分+4)、遠野大弥(47分)、山根陸(49分)[東]染野唯月(69分)、吉田泰授(90分+1)<警告>[横]山根陸(58分)[東]内田陽介(26分)、新井悠太(62分)、染野唯月(73分)主審:福島孝一郎└開幕3連敗の横浜FMが待望の今季初白星! 後半早々に遠野&山根がスーパー弾、初黒星の東京Vはルーキー仲山獅恩がデビュー