お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が27日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）を祝福した。中井の笑顔あふれる演技は注目を集め、女子シングルのフリー後に見せた「小首をかしげる」ポーズなどが話題に。MCを務めるフジテレビの番組「ミラモンGOLD」で中井を取