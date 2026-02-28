27日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城は、3月7日（土）に日立市池の川さくらアリーナで開催されるSVリーグ女子第18節GAME1のSAGA久光スプリングス戦にて、『and ST presents LOWRYS FARMサンクスマッチ』を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 「株式会社アンドエスティHD」によって開催される本企画。「株式会社アンドエスティHD」は茨城県