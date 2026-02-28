「令和の虎」二代目主宰・林尚弘氏（41）が28日までに公式X（旧ツイッター）を更新。自身が出演した日本武道館のステージの客席が“ガラガラ”だっと拡散されている件について言及した。林氏は24日、日本武道館で行われたアイドルフェス「天下一武道館」に実業家・堀江貴文氏、実業家・山本康二氏らと“演歌歌手”として出演。新曲「シャンパンコールの歌(ゾス飲み)」を披露していたが、その様子が拡散され「客席がガラガラで