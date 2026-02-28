大相撲の元大関・高安の妻で演歌歌手の杜このみが２８日、自身のインスタグラムに新規投稿。夫の３６歳の誕生日に際し、思いをつづった上で２ショット写真をアップした。２８日が３６歳の誕生日となった高安。杜は日付が変わると同時にインスタグラムに「今日は夫のお誕生日です」と記した。「間も無く始まる三月場所に向けて、大阪で稽古に励む夫と毎年一緒にお誕生日を家族で過ごす事が出来ないのが寂しいですが、いつ、どこ