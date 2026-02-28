ＭＬＢのオープン戦が２７日（日本時間２８日）、米アリゾナ州、フロリダ州の各キャンプ地で行われた。ドジャースの山本由伸投手（２７）は、侍ジャパン合流前最後の当地での先発で、先頭打者本塁打を被弾したが、３回を投げて５安打２失点４奪三振だった。ナショナルズ傘下マイナーでメジャーキャンプに招待選手で参加している小笠原慎之介投手（２８）は、アストロズ戦の８回から８番手で登板。先頭打者から３者連続三振を奪