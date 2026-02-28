◆練習試合巨人―韓国・サムスン（２８日・那覇）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が１―２の６回から４番手で登板。「真っすぐもよかったし、変化球も狙ったところに大体行っていたのでよかった」とプロ入り後の実戦で最多となる３回４０球を投げ、無安打無失点４奪三振の完全投球を披露した。１イニング目の６回、先頭のイ・ジェヒョンを１２７キロの変化球で空振り三振に仕留めると、キム・ジチャ