◆練習試合巨人―サムスン（２８日・那覇）巨人のエルビス・ルシアーノ投手がサムスンとの練習試合に５番手で登板して１回無失点、２奪三振と好投した。３―１の９回に登板。まずは代打・ヤン・ウヒョンを空振り三振。続くハム・スホを中飛。最後はリュ・スンミンを見逃し三振に仕留めた。キャンプ１軍スタートを勝ち取った４年目の育成右腕は、ここまでオープン戦２試合で無失点。打者４人と対戦して３奪三振で被安打、与