２月２８日の阪神９Ｒ・松籟Ｓ（４歳上３勝クラス、芝３０００メートル＝９頭立て）で３冠牝馬アパパネを母に持つアマキヒ（牡４歳、美浦・国枝栄厩舎、父ブラックタイド）が２馬身差の完勝でオープン入りを決めた。管理する国枝調教師は調教師としてのラストウィークにゆかりの血統で大きな勝利をつかんだ。勝ち時計は３分６秒９（良）。アマキヒはラスト１ハロンで逃げるキングスコールをとらえた後も脚色が鈍らず、先頭でゴ