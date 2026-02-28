フェネルバフチェのサポーターがノッティンガム・フォレストのスタジアムを破壊UEFAヨーロッパリーグ（EL）でノッティンガム・フォレスト（イングランド）とフェネルバフチェ（トルコ）が対戦したゲームで、フェネルバフチェのサポーターから逮捕者が出て、スタジアムの座席も破壊したことが英公共放送「BBC」などで報じられている。初戦をノッティンガムが3-0で勝利した状態で迎えた第2戦、アウェーのフェネルバフチェは後半3