女優のエリザベス・マリー（37）と俳優・加藤ひろたかが28日、それぞれのSNSで、離婚したことを発表した。マリーはタレントのベッキーのいとことして知られる。SNSに連名の文章を発表し、「このたび、話し合いを重ね、離婚いたしましたことをご報告いたします」と報告。「今回の決断は、それぞれの人生を大切に考えた上での前向きなものです。これまで温かく見守り、支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます。今後と