元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が28日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。今月、妻でタレントの加島ちかえの第1子となる長女出産を報告した城咲。この日は「昨日はやっと両親に娘を会わせられました」と書き出し、加島と自身の両親、長女との家族ショットを公開した。続けて「ちかちゃんのおかあさんも一緒にみんなで自宅でランチ私、、、少しは親孝行できたのでしょうか？」