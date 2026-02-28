元オリックスのＴ−岡田氏が２８日、自身のインスタグラムを更新。「待ちに待った納車有り難いご縁をいただいてＬＥＸＵＳ芦屋様に納車式をしてもらいました！」と記し、白の高級ＳＵＶ、レクサスＧＸ５５０の写真などを投稿した。「久しぶりのＬＥＸＵＳ新しい車と共に、またたくさんの思い出を作っていきたいと思います」と記したＴ−岡田氏は、ほかにも「Ｏｋａｄａｆａｍｉｌｙ」を迎えるプレートや、トランクの中の