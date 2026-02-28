俳優生田斗真（41）が、27日放送の日本テレビ系「バズリズム02」（金曜深夜0時59分）にゲスト出演。学生時代に風間俊介とハマったテレビゲームについて語った。生田の30年来の友人として風間がVTR出演。学生時代の思い出について「（生田が）僕んちに遊びに来た時に、二人で恋愛シミュレーションゲームをやることになって。『今日この子から告白されたいんだ』って言って、二人でぶっ通しでやったりとか」と振り返った。また「テス