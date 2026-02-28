5000形が海老名検車区→新松田→海老名で運行小田急電鉄は、2026年3月20日（金・祝）に「5000形で流れるあの渋い？男性自動アナウンス全公開スペシャルツアー」を開催します。これに伴い、海老名検車区→新松田→海老名間でツアー参加者向けの団体臨時列車が走ります。【画像】これが公開される「シブい声の自動放送」の種類です小田急線では通常、女性の声で種別や行先、停車駅などの自動放送が流れます。新型車両の5000形で