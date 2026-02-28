「琥珀色」という言葉には、時間を閉じ込めたような深みと、やさしく包み込む温度があります。夕暮れの光、熟成された酒の色、古い記憶の奥に沈んだ感情――その響きだけで、どこか懐かしく穏やかな情景が浮かんできます。音楽の世界でも「琥珀色」は、派手さよりも余韻や深さを大切にするモチーフとして用いられてきました。過ぎ去った日々への想いや、大人になって気づく感情の機微を、静かにすくい上げるような楽曲が多いのも特