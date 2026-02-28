４戦目にして初白星だ。横浜F・マリノスは２月28日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節で、東京ヴェルディとホームで対戦した。開幕３連敗だった横浜FMは、東京Vを相手に45＋４分に谷村海那の得点で先制。後半に入り、47分に遠野大弥、２分後に山根陸がネットを揺らす。その後、69分、90＋１分に失点も、最後までリードを守り抜き、３−２で競り勝った。 ようやく掴んだ勝点３。ネット上では「やっと勝った