数字のバランスを整えて解く「脳トレ算数クイズ」！小数が苦手な人でも、コツをつかめば算数がパズルのように楽しくなります。ぜひ挑戦してみてくださいね。問題：計算の答えは？次の計算の答えを、暗算で考えてみましょう。16 × 2.5 = □ヒント：8 × 5 もしくは 4 × 10！答えを見る↓↓↓↓↓正解：40正解は「40」でした。▼解説この問題は、一方を2倍し、もう一方を2分の1にすると一瞬で解けます。「2.5」という中途半端な数