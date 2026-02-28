◇練習試合 巨人-サムスン(韓国)〈28日、沖縄・那覇〉巨人ドラフト1位ルーキーの竹丸和幸投手が韓国のサムスンとの練習試合で6回から登板。3回を投げ、打者9人に対し圧巻のパーフェクトピッチングを披露しました。竹丸投手はこの日、広島戦、中日戦に続き、春季キャンプ3試合目の登板。巨人が2点リードした6回からマウンドに上がり、先頭打者を低めの変化球で三振に仕留める上々の立ち上がりを見せます。後続打者に対しても安定し