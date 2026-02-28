８人組アイドルグループ「ＲｉＮＣＥＮＴ♯」（リンセント）が、３月３日に東京・新宿の「ＫａｂｕｋｉｃｈｏＳｔｒｅｅｔＬｉｖｅ」で路上ライブを行うことが２８日までに分かった。グループは昨年１１月に１０００人規模のライブを完売させるなど、今、業界が注目しているグループの一つ。４年前の結成当時は観客ゼロも当たり前で、３０分枠の出番を持ち曲が無いために２曲でしのいだ黒歴史もあったという。そんな苦労