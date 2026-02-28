■フリースタイルスキー モーグル・ワールドカップ（W杯）2026富山なんと大会（28日、富山県南砺市たいらスキー場）フリースタイルスキー・モーグルW杯が富山県で開催され、男子ではミラノ・コルティナオリンピック™の銅メダリスト・堀島行真（28、トヨタ自動車）が75.63 点で3位に入った。女子では、同五輪4位入賞の冨郄日向子（25、多摩大学スキークラブ）が75.31点で2位に入り、日本勢男女が表彰台入りを果たした。