横綱・大の里（25）が28日、大相撲春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）を前に、横綱発祥の地である住吉大社で初めて土俵入りを披露した。「去年は大関。横綱として帰ってこられて良かった」。昨年は春場所で12勝し、3度目の優勝を達成して翌夏場所での連覇、横綱昇進へつなげた。住吉大社には横綱の起源とされる伝承がある。平安時代の相撲会で近江の相撲人「ハジカミ」が無類の強さを発揮。行司が神前のしめ縄を腰