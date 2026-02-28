“イクラちゃん”の愛称で親しまれている歌手の井倉光一（64）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。“愛車”を売却することを伝えた。【写真】これはかっこいい…“イクラちゃん”の愛車の32年前“アメ車”の全貌井倉は、真っ赤な愛車のシボレー『サバーバン』の写真を複数枚投稿。コメントで「もう既にYouTubeチャンネルでは紹介してますが、1994サバーバン売りに出してます！」と報告。「程度はかなり良いです」「