整体師・楽しんご（46）が28日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、精神科を受診したと告白した。楽しんごは「正直に書きます。最近、人間関係や環境の中で自分を作りすぎてしまっていました。無理を重ねて、体にストレスが出ています」と告白。また「昨日は本当に『これはまずい』と思うくらいお腹の張りと体調不良がひどくて、一度ちゃんと立て直さないといけないと感じました」と明かしていた。そこで精神科に向か