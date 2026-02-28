ＤＯＭＯＴＯの堂本光一が２８日、都内で行われた声優を務めるアニメ映画「劇場版転生したらスライムだった件蒼海の涙編」の公開記念舞台あいさつに日向坂４６の小坂菜緒と藤嶌果歩らと出席した。作品についてＭＣが登壇者に質問する中、順番で声をかけられた光一はなぜか驚いた様子でビクッと反応。「私にとってこの時間（午前１１時）は、まだ早朝なもので」と明かし、観客を笑わせた。出演について、周囲の反応を聞かれ