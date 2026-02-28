元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、27日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。還暦を祝ってもらった心境を語った。番組では還暦を迎えた一茂が赤いちゃんちゃんこを着た写真が公開され、一茂は「ちゃんちゃんこも着る気はなかったんですよ。これ木梨憲武さんから送られてきて。過去に、一番最初に水谷豊さん。で、藤井フミヤさん。ノリさんが着て、ヒロミさん。昨年かっちゃん、勝俣（州和