親の介護が始まると、きょうだい間で費用負担や関わり方に差が生じることがあります。実際に介護を担っている人にとっては、時間的・金銭的な負担が重く感じられる一方で、「親の貯金で対応できるのでは」と考える家族との間で認識の違いが生じるケースも少なくありません。 本記事では、介護にかかる費用について、きょうだい間での分担をどのように考えるべきか、そのポイントを確認します。 「1割負担」だけ