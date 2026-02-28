２月２８日の阪神８Ｒ・４歳上２勝クラス（ダート１８００メートル＝１５頭立て）で、国分優作騎手がデビューから栗東移籍までの約２年間師事していた国枝調教師の管理馬ウィンターダフネ（牝６歳、父ブラックタイド）に騎乗。中団からしぶとく脚を伸ばして６着だった。３月３日に定年引退する師匠とのラストタッグを終え、国分優騎手は「こっち（栗東）に来てからも気にかけていただいていました。先生もちょうど臨場されてい