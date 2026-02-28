◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第４節横浜ＦＭ３―２東京Ｖ（２８日・日産スタジアム）横浜ＦＭがホームで東京Ｖを３―２で下し、開幕４戦目で今季初勝利を挙げた。Ｊリーグ開幕カードで「クラシコ」と銘打たれた一戦。立ち上がりから一進一退の展開が続き、前半３０分にエリア内で横浜ＦＭのＦＷ谷村が東京ＶのＤＦ井上に倒されてＰＫ判定となったが、ＶＡＲのチェックで先に谷村のファウルがありＰＫなしの判定に。それ