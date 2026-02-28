千葉県船橋市の公園で、知り合いの子どもに対し殴るなどの暴行を加え、ケガをさせたとして36歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された佐々木祐一容疑者は27日午後、船橋市内の公園で5歳の男の子に対し、ほおを殴ったり、投げ飛ばしたりするなどの暴行を加えケガをさせた疑いがもたれています。男の子は病院に搬送されましたが意識不明の重体です。佐々木容疑者と男の子の母親は知人関係で、男の子を預かっている最中