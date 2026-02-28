俳優の窪塚洋介（46）が28日、自身のインスタグラムを更新。チャリティゴルフイベントに参加し、ゴルフ界のレジェンドや芸能人、元アスリートらと豪華オフショットを公開した。「@pgm.official@accordia_golfご招待頂き沖縄のチャリティゴルフイベントに参加させて頂きました」と報告。「ゴルフレジェンドや男女プロ、著名人、運営幹部,運営スタッフとの交流で、その歴史や思い、願い、アイデア、悩み、楽しみを学び、またも