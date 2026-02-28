みなさんは、カーライフに関するコストについて、どのように感じていますか。アクサ損害保険株式会社（東京都台東区）が実施した「47都道府県 ドライバー節約意識調査2026」によると、4割弱が「車の維持費が家計を圧迫している」と回答したことがわかりました。では、車の維持費が家計を圧迫していると感じる人が多いのはどの都道府県なのでしょうか。【調査結果を見る】「車の維持費が家計を圧迫している／自動車関連の税金に不満