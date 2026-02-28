私はカスミ。友人のユイに夫からの同居提案を話すと、ユイはびっくり。そして予想外に、強い忠告を受けてしまいました。「どんなに良い義母でも、同居は別物。私のまわりはトラブルばかり、同居解消した人もいる」と言われてしまったのです……。たしかに生活習慣や価値観の違いから生じるストレス、プライバシーの問題は大きなトラブルになり得るでしょう。さすがに前向きだった私も、不安になってしまいました。ユイの提案で同居