＜ニュージーランドオープン3日目◇28日◇ミルブルック・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇6961ヤード・パー71＞アジアンツアーと豪州ツアーの共催大会。その第3ラウンドが終了した。【写真】池村寛世と奥様の琴音さん池村寛世が8バーディ・ボギーなしの「63」をマーク。日本勢最上位となるトータル13アンダー・5位タイに浮上した。片岡尚之はトータル12アンダー・9位タイ。河本力、木下稜介、米澤蓮はトータル11アンダー・1