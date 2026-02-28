◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月28日バンテリンD）日本代表「侍ジャパン」は28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨む。前日の中日戦の9回に緊急降板した大勢投手（26＝巨人）が球場入りした。9回のマウンドに上がったのは大勢（巨人）。2死一塁から左前打を許し、三塁ベースカバーに入るそぶりを見せた後、右足をストレッチし、