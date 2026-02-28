◇明治安田J1百年構想リーグ第4節横浜M3―2東京V（2026年2月28日日産スタジアム）3連敗中だった横浜F・マリノスは東京Vに3点リードから追い上げられたが3―2で逃げ切り、特別大会開幕4試合目で初白星を手にした。FW谷村海那（27）の先制弾を皮切りにチーム3発の猛攻。FW遠野大弥（26）、MF山根陸（22）が追加点を奪った。横浜Mは開幕3連敗の鬱憤（うっぷん）を晴らすかのような3得点だった。まずは前半追加タイムの先制