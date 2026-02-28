去年11月、新潟市西蒲区の障害者通所施設に火を放って放火させた疑いで、54歳の女が逮捕されました。非現住建造物等放火の疑いで逮捕されたのは、新潟市西蒲区巻に住む無職の女（54）です。女は去年11月21日午後3時半過ぎ、新潟市西蒲区夏井にある木造一部2階建ての障害者通所施設に火を放って放火し、建物を全焼させた疑いが持たれています。当時、施設内に人はおらず、この火事によるけが人はいませんでした。警察によりますと、