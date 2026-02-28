きのう(2月27日)深夜、熊本市の県道で男性がタクシーにはねられ、意識不明の重体になっています。 きのう午後11時15分ごろ、熊本市中央区国府の県道、通称「電車通り」の交差点で、歩いていた熊本市南区田迎に住む男性会社員（28）がタクシーにはねられました。 警察によりますと、男性は病院に運ばれましたが、頭などを強く打ち、意識不明の重体です。 タクシーは営業中でしたが、客はおらず、運転していた5