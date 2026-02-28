昨年のNHK朝の連続テレビ小説「あんぱん」でチーフ演出を務めた柳川強氏が27日、自身のSNSを更新。同局を退社し、フリーとなることを報告した。「【ご連絡】今日をもちまして、長年いた放送局（NHK）を辞めて、フリーとなります！」と報告。「NHKのドラマを創るに際してお世話になったスタッフ・キャスト、そしてその関係者の皆さんには、この場を借りてお礼申し上げます。本当にありがとうございます！」と感謝を記し、「し