◇練習試合 巨人-サムスン(韓国)〈28日、沖縄・那覇〉巨人の戸郷翔征投手が実戦初登板を終えて、取材に応じました。韓国のサムスン相手に先発登板。鋭いフォークで空振りを奪えば、3人目の打者にはインコースのストレートで見逃し三振。左打者3人をきっちり抑えました。今季初の実戦登板を終えて、「まだ、まっすぐや変化球の精度がうまくいかないところっていうのもこの1イニングでもあったので、そこの修正は必要かなと思います