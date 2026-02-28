28日朝、東京・大田区のアパートの一室で火事がありました。部屋にあったモバイルバッテリーから出火したとみられています。警視庁などによりますと、28日午前8時半ごろ、大田区山王の2階建てのアパートで火事が発生したと通報がありました。この火事で火元の部屋がほぼ全焼し、午前9時半過ぎに火は消し止められました。火元の部屋に住んでいた20代の女性が病院に搬送されましたが、軽傷だということです。火事の原因について女性