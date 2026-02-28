マイナビニュースのテレビ担当記者が、2月にあったテレビ界の出来事を独断と偏見でピックアップする【2月テレビ界五大ニュース】。今月は、五輪フィーバーの中で、長寿番組の“区切る”をめぐるニュースも続いた。(左から)宮根誠司、日本テレビ福田博之社長○『ザ・ノンフィクション』婚活シリーズ最新作、見逃し配信新記録フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』で、「結婚したい彼と彼女の場合〜令和の婚活漂