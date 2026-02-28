NHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年2月20日、自身のインスタグラムを更新。パリ五輪の柔道混合団体で銀メダルを獲得し、現在はプロレスラーに転向したウルフ・アロンさん（29）との2ショットを披露した。「年下だけど頼れるウルフくん！」中川さんはラジオ番組で、ウルフ・アロンさんとの「対談」があったことを報告。「NHK時代に番組で共演してからもう5年くらいの仲なんですが、フリーになっ