【山粼武司 これが俺の生きる道】番外編【俺の生きる道】懇意の先輩・山本昌さんは努力の天才他人の評価に我関せず「自分は自分のことをやればいい」1月末、俺の携帯電話に知らない電話番号から着信があった。「今年こそ優勝を狙いたいんです。そのために本塁打を増やしたい。だからその極意を選手に教えてもらえませんか」声の主は新庄剛志。日本ハムの監督だった。現役時代は個人的な付き合いはなかった。少し前まで