【小林至教授のマネーボールQ&A】#18【マネーボールQ&A】「ずるい」の声が噴出するドジャース“後払い契約連発”は経営悪化の火種になりうるか【Q.】2月1日に始まったプロ野球の春季キャンプ。選手、スタッフ合わせて100人を超える集団が約1カ月、宮崎と沖縄で過ごす。当然、費用は球団持ちだが、果たして総額どれぐらいの出費となるのか。【A.】結論から言えば、総額は1億5000万〜2億円超が相場感でしょう。球団ごとに