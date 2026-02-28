◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第４節浦和―鹿島（２８日・埼玉スタジアム）浦和はホーム開幕となる鹿島戦で前半に２点を奪い、２―１でハーフタイムへと入った。前半１４分、右サイドを突破したＭＦ金子拓郎のラストパスを、大卒ルーキーＦＷ肥田野蓮治がスライディングで押し込んで先制。肥田野は特別指定で出場し、初ゴールを挙げた昨季１１月の岡山戦から、出場４試合で３ゴール、今季は２ゴール目となった。