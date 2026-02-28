中国一汽の新型車、紅旗ＨＳ６ＰＨＥＶ。（長春＝新華社配信）【新華社北京2月28日】中国自動車流通協会が28日発表した2月の自動車ディーラー在庫早期警戒指数（VIA）は前月比3.2ポイント低下、前年同月比0.7ポイント低下の56.2で、警戒ラインの50を上回った。サブ指数は、在庫指数、経営状況指数が前月比で下落し、市場需要指数、1日当たり販売台数指数、従業員指数が上昇した。